El futsal comodorense llora la muerte de Pablo Cárcamo

El DT de Camioneros y de la selección mayor de Comodoro Rivadavia falleció mientras dormía. Queda su legado de pasión por el deporte que lo tuvo como jugador y formador en el más alto nivel.

Pablo Cárcamo falleció esta madrugada y dejó un vacío enorme no solo en el fútbol de salón, sino en todo el deporte de Comodoro Rivadavia, porque se trata de un director técnico que marcó una huella en el más alto nivel, ya que primero se destacó como jugador y el año pasado había sido designado entrenador de la selección mayor de Comodoro Rivadavia. Sus restos están siendo velados en la sala de la avenida Canadá.

A través de las redes sociales, los mensajes de condolencias se multiplicaron inmediatamente. Desde Camioneros Patagónicos, club donde dirigía actualmente, expresaron “su profundo dolor” por el fallecimiento del “querido compañero y director técnico”, acompañando “en este difícil momento a su familia, amigos y jugadores” y destacando “su compromiso, dedicación y calidad humana” que “dejarán una huella imborrable en la familia camionera”.

Su hijo Matías Cárcamo, jugador de Camioneros, dejó un emotivo y revelador mensaje: “Dios te tenga en la gloria papá. Gracias por todo, por ser una gran persona y dejarme los mejores valores de la vida. Comparto por acá porque mi viejo era muy querido por todos lados, en todos lados tenía alguna amistad. Dios se lleva a las mejores personas. Ayer tomando mates y hoy sufrís un infarto durmiendo viejo”.

Por su parte, la Comisión Principal de Futsal publicó: “Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Pablo Cárcamo, D.T. de nuestra Selección Mayor. Hoy despedimos a una gran persona que dejó una huella imborrable en nuestro futsal, no solo por su pasión, compromiso y entrega, sino también por los valores que transmitió dentro y fuera de la cancha. Desde la Comisión de Futsal Principal enviamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a su esposa, hijos, familiares y seres queridos en este difícil momento. Gracias por tu legado y por todo lo que brindaste a nuestro deporte. Tu recuerdo permanecerá siempre entre nosotros. Descansá en paz, amigo”.

También tuvo sentidas palabras el club Flamengo, donde Cárcamo fue entrenador: “Con profundo dolor, el Club Flamengo despide a Pablo Cárcamo, quien durante tantos años fue parte esencial de nuestro club. Su compromiso, su paciencia y su espíritu de compañerismo dejaron una huella imborrable en cada rincón del club.

Hoy lo recordamos con gratitud y afecto, sabiendo que su presencia seguirá viva en cada historia compartida, en cada logro alcanzado y en cada corazón que lo conoció. Quedarán en nuestros recuerdos todos los torneos, viajes compartidos y esos momentos que solo el deporte sabe regalar”.

Asimismo, desde Flamengo remarcaron: “Sus jugadores, esos que crecieron a su lado, no lo van a olvidar nunca porque dejó enseñanzas, dejó valores, dejó historias que seguirán vivas en cada entrenamiento, en cada partido y en cada recuerdo que hoy nos emociona”.

“Acompañamos a su esposa Sandra e hijos Maty, Gise, Lucca y Mateo en este momento de tristeza, elevando nuestras oraciones por su eterno descanso. ‘Quien entrega su pasión y su tiempo por los demás, nunca se va del todo’. Q.E.P.D. – Pablo Cárcamo”, finaliza el comunicado, donde, como en el resto de los mensajes, se destaca el gran ejemplo que dejó Cárcamo desde lo humano, sobre todas las cosas.