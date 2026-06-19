Detuvieron a un hombre que permanecía oculto desde 2025

El hombre de 20 años se escondía en una casa del barrio San Martín que fue allanada este viernes.

A pedido del fiscal general Ricardo Carreño, la División Policial de Búsqueda de Personas y Capturas de Comodoro Rivadavia, realizó una investigación para determinar dónde se ocultaba un hombre. Sobre él pesaba una serie de órdenes de detención por incidentes registrados durante 2025 en el barrio San Martín, entre ellas resistencia a la autoridad e intento de robo.

Como resultado de diversas tareas de observación e investigación realizadas durante varios días, se logró determinar el lugar de residencia del imputado. Así fueron reunidos los elementos necesarios para solicitar una orden de allanamiento y detención ante la autoridad judicial competente.

De ese modo, durante la mañana de este viernes, personal de la División, con la colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), llevó a cabo un allanamiento en un domicilio del barrio San Martín.

El procedimiento arrojó resultado positivo, concretándose la detención de L. M. Oviedo, de 20 años.

El detenido fue trasladado y alojado en una dependencia policial, quedando a disposición de la Oficina Judicial y del Juzgado Penal interviniente.