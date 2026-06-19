Piden reforzar la seguridad en Los Tilos y El Marquesado

A la situación de emergencia que viven las familias de ese sector de Km 3 por el desplazamiento del cerro Hermitte, se suma la preocupación por robos e intentos de robo registrados en las últimas semanas.

Un intento de robo denunciado este viernes en una vivienda de El Marquesado, se suma a los episodios de inseguridad que vienen padeciendo los habitantes de ese sector del barrio Mosconi. Un panorama similar afrontan los residentes de Los Tilos, sector contiguo a El Marquesado.

Habitantes de esas zonas piden que se vuelvan a reforzar los patrullajes, ya que la presencia policial en el lugar -que era permanente en las primeras semanas de emergencia por el desplazamiento del cerro Hermitte registrado el 18 de enero- fue disminuyendo de manera progresiva en los últimos meses.

A pesar de que carecen de suministro de gas para calefaccionar sus hogares -otro reclamo sin respuestas-, un importante número de familias continúa residiendo en el lugar ante la imposibilidad de afrontar los costos de alquileres. Y a la preocupación que ya de por sí representa la emergencia habitacional que atraviesan, además deben lidiar con el temor a los robos cuando salen a desarrollar sus actividades.

La preocupación por la inseguridad es generalizada en todo Kilómetro 3. Por esa razón, el martes a las 18.30 se celebrará una reunión donde los vecinos plantearán el reclamo al jefe de la Comisaría Mosconi, comisario Ricardo Espósito.