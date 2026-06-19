El 95 % del personal subalterno policial está autoacuartelado

En Caleta Olivia, el acatamiento a la medida de fuerza por parte del personal policial subalterno, demandando una recomposición salarial digna, oscila en el 95 % desde las 0 horas de este viernes.

Ello queda evidenciado con decenas de móviles patrulleros que permanecen estacionados en los accesos a diversas dependencias y en el patio de la Dirección Regional Norte (foto).

La denominada “autoconvocatoria” fue el paso siguiente el “quite de colaboración” que había comenzado la semana pasada, fue adoptada en la asamblea realizada el jueves en una sede vecinal de Caleta Olivia y se extendió por adhesiones a prácticamente todas las dependencias de las zonas norte, centro, sur y suroeste de Santa Cruz.

Solo circulan escasas unidades para rondas de prevención conducidas por oficiales superiores y otras de Prefectura Naval y Policía Federal, pero todo ello es insuficiente para el servicio de seguridad pública.

Los hechos delictivos menores, como robos, arrebatos e incidentes siguen incrementándose, lo que se refleja en redes sociales, consultas de damnificados en compañías de seguros por sustracciones de cubiertas y comentarios que se escuchan en la calle.

Pero por ahora no hay datos oficiales ya que en las cinco comisarías de esta jurisdicción no se reciben denuncias es decir que “no se mueven papeles” ni para redactar certificados de domicilios.

En la práctica, esta “autoconvocatoria” es un “autoacuartelamiento” ya que el personal subalterno -desde agentes hasta suboficiales principales-, acuden a sus puestos de trabajo con sus armas reglamentarias y en muchos casos con ropa civil, pero no acuden a emergencias , salvo que las mismas sean extremas y deban brindar apoyo a oficiales superiores.

Además, la “Orden Pública” emitida anche por el Jefe de la Policía, comisario general Diego Agüero, intimando a todo el personal de esta fuerza sin distinción de jerarquías a cumplir sus funciones de manera regular y uniformado, invocando la Ley Provincial Nº 746 (de seguridad pública), no hizo que se desactivara la medida de fuerza.

Es que, las nueve propuestas de incremento de haberes que ya ofreció el gobierno en la mesa del Consejo del Salario, no satisfacen al personal en actividad y retirado, por lo cual sus representantes se encargaron de rechazarlas en ese ámbito.

“NO QUEREMOS SUMAS EN NEGRO”

Uno de sus referentes, Víctor Cortés, dijo este viernes en declaraciones formuladas a la emisora radial El Caletense que la reciente notificación emitida por la Jefatura de Policía fortaleció la protesta en lugar de debilitarla y confirmó que solicitaron formalmente poder reunirse con el propio gobernador.

Y en relación con la negociación salarial, detalló que en la última reunión los representantes del Ejecutivo presentaron dos propuestas, aunque ambas fueron consideradas insuficientes.

En este sentido resaltó que el principal reclamo del sector es que cualquier incremento sea remunerativo para que alcance también a retirados y pensionados.

“No queremos sumas en negro porque si las aceptados corremos el riego que nos las quiten por la aplicación de una Ley de Emergencia Económica”, puntualizó.

Adicionalmente explicó que el objetivo de los autoconvocados es elevar a $ 4.400 el valor punto que actualmente está en $ 2078,44. La última propuesta llevaba el valor a $ 2.355,44 y ello “no se acerca a lo que realmente está existiendo la familia policial”, planteó.