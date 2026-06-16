Adultos mayores reclaman mayores medidas de protección

Numerosas personas de la tercera edad realizaron este martes en Caleta Olivia una serie de actividades alusivas al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

La jornada de sensibilización destinada a promover el respeto a adultos mayores contó en el apoyo de las secretarias de Políticas Integrales y de Estrategia y Gestión Operativa del municipio.

El principal grupo protagonista de esta conmemoración fue el que durante tres semanas asistió a talleres gerontológicos dictados por profesionales del Departamento de Salud Mental del Hospital Zonal, a cargo de la licenciada Daniela Justiniano.

A hora temprana se concentraron en el hall del nosocomio donde hicieron entrega de una nota al director general, Daniel Covas, a través de la cual solicitan que vuelva a ponerse en funcionamiento un dispositivo electrónico (tótem) para la gente de la tercera edad pueda solicitar turnos médicos sin tener que esperar muchas horas.

Luego caminaron varias cuadras por la avenida Eva Perón y visitaron algunas sucursales bancarias reclamando tener prioridad a al horas de tener que efectuar trámites y finamente llegaron hasta la plazoleta del Gorosito.

Allí se dio a conocer un documento que se refiere a sus derechos, los cuales están garantizados a través de la Ley Nacional Nº 27.360 y la Ley Provincial 2.669.

Asimismo hicieron entrega a la secretaria de Gestión y Estrategia, de una nota dirigida el intendente Pablo Carrizo, solicitando que la comuna contribuya a mejorar las medidas de protección para los adultos mayores.

A modo de ejemplo requieren que se mejoren las veredas y las sendas peatonales y que se soluciones otras barreras arquitectónicas.

A ello suman la necesidad de generar una agresiva campaña destinada a automovilistas ya que muchos no respetan a abuelos y abuelas.

ADULTOS83

En el petitorio se incluye la necesidad de que el municipio también incremente las actividades recreativas y deportivas para este grupo etario, entre ellas la posibilidad de hacer uso habitual del natatorio ubicado en el complejo “Ing. Knudsen”.

Otro de los eventos tuvo lugar el lunes en el Centro Integral de la Mujer y la Familia, donde se realizó una charla informativa y participativa a cargo de profesionales del área, entre ellos psicólogos y una trabajadora social.

Durante el encuentro se abordaron distintas herramientas para identificar situaciones de vulneración de derechos y fortalecer la concientización comunitaria sobre esta problemática.

Como cierre de la jornada, se realizó el encendido de luces violetas en el Monumento al Obrero Petrolero color que simboliza la lucha contra el abuso y el maltrato hacia las personas mayores.

La intervención tuvo como objetivo visibilizar la fecha y generar reflexión en la comunidad sobre la importancia de garantizar una vejez digna, libre de violencia y discriminación.