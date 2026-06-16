Auxiliares de la educación reclaman pago de haberes

Trabajadoras que realizan tareas de maestranza en escuelas provinciales de Caleta Olivia acudieron este martes a la sede de la Dirección de Escuelas para reclamar por el pago de sus salarios.

Mayoritariamente pertenecieron a una cooperativa de trabajo que llevaba el nombre de Olivia y con la llegada de las nuevas gestiones gubernamentales fueron incorporadas como auxiliarse de la educación aunque no en planta permanente.

Provincia se hizo cargos del pago de salarios a través del municipio pero los correspondientes al mes de mayo no se acreditaron en sus cuentas.

Por ello se hicieron presentes a hora temprana de hoy en la sede de la Dirección de Escuelas Zona norte, donde fueron recibidas por la titular del organismo, Magdalena Paredes, quien realizó las consultas correspondientes, pudiendo saber que la transferencia de fondos se había realizado el 9 de junio al municipio.

La funcionaria les solicitó que aguardaran algunos minutos en el hall de acceso hasta tanto ella se contactara con las autoridades municipales para aclarar la demora en el pago de salarios.

Además, las manifestantes le pidieron que interceda ante provincia para que se les mejoren los ingresos ya que mensualmente cobran unos 550 mil pesos, monto que está muy por debajo de las necesidades mínimas de una familia.

Las trabajadoras acudieron luego hasta el edificio municipal donde lograron acelerar los trámites del pago y esperaban que sus magros salarios pudieran estar acreditados antes de promediara la tarde.