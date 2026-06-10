El intendente de Caleta Olivia encabezó acto por el Día de la Soberanía

El municipio de la ciudad del norte santacruceño realizó este miércoles un acto alusivo a la fecha.

En el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, se realizó un acto en la plaza ubicada en barrio Parque, el cual fue encabezado por el intendente Pablo Carrizo, contando además con la participación de integrantes del gabinete municipal, representantes de las fuerzas de seguridad, miembros del Centro de Veteranos de Guerra instituciones educativas y numerosos vecinos en general.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Mariano Mazzaglia, destacó el valor de la fecha que conmemora la soberanía, señalando además que uno de los ejes de la gestión municipal es promover la participación ciudadana en fechas significativas para la memoria colectiva, fortaleciendo el trabajo conjunto con las instituciones de la ciudad, premisa impulsada por el intendente Pablo Carrizo.

Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Luis Maza, expresó su satisfacción por la creciente convocatoria que tienen estos encuentros que contribuyen a mantener viva la causa Malvinas.

“Que tanto vecinos y autoridades, como el intendente municipal y sus secretarios, estén presentes, es muy importante para nosotros porque significa un apoyo y un empujón más para seguir malvinizando”, puntualizó.