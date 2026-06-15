El ataque ocurrió el sábado por la noche en Caleta Olivia. La víctima debió recibir asistencia de urgencia y vecinos reclamaron mayores controles en los espacios públicos.

Golpiza a la salida de un partido: un adolescente terminó con doble fractura de mandíbula

Un adolescente sufrió una doble fractura de mandíbula luego de ser atacado por un grupo de jóvenes el sábado por la noche en el sector costero de Lactolandia, en Caleta Olivia, tras la finalización de un partido de fútbol.

De acuerdo con información aportada por vecinos de la zona, el episodio se produjo cuando dos chicos se retiraban del lugar y fueron abordados de manera violenta por varias personas. Como consecuencia de la agresión, uno de ellos resultó con lesiones de gravedad y tuvo que ser asistido de urgencia.

La situación generó preocupación entre los residentes del sector. A través de las redes sociales, una vecina advirtió sobre la gravedad del hecho y el impacto que tiene este tipo de episodios en las familias de la ciudad. “Hoy estamos hablando de lesiones graves, dolor y preocupación. Mañana podría ser una tragedia”, expresó.

Tras lo ocurrido, vecinos volvieron a reclamar una mayor presencia policial y la implementación de controles preventivos en los espacios de recreación, especialmente durante los fines de semana, para evitar que hechos de violencia deriven en consecuencias aún más graves. Final del formulario