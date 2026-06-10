El mundial de fútbol ya se refleja en calles y vidrieras

A pocos días del debut de la selección argentina de fútbol en la nueva copa mundial y en busca de la cuarta estrella, numerosos comercios de Caleta Olivia ya lucen ornamentados para el evento global.

A ello se van sumando vendedores ambulantes y otros que tienen puestos fijos en esquinas céntricas ofreciendo camisetas, cornetas plásticas y una multiplicidad de banderas con los colores patrios y las imágenes de dos figuras icónicas, Maradona y Messi.

Las alegorías deportivas también se hacen coincidir con la próxima celebración de dos fechas patrias, el Día de la Bandera (20 de junio) y el Día de la Independencia (9 de julio) con el doble objetivo de enaltecer la nacionalidad e incrementar las ventas en una época de recesión económica y bajo consumo.

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A modo de ejemplo, en la tradicional librería Cinthya ubicada en la avenida San Martin, se exhiben mochilas y útiles escolares con decoraciones alusivas al mundial en tonos celestes y blancos, mientras que en varias tiendas los maniquíes fueron vestidos con indumentaria acorde al evento.

Además, se incrementó la venta de álbumes y figuritas de los jugadores de los 48 equipos que participan en el torneo ecuménico y la del máximo astro argentino parece ser la más difícil de conseguir, a tal punto que una ilustración se llegó revender en 35 mil pesos.

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El mundial también dio lugar a innovaciones decorativas como lo es el caso de la céntrica farmacia Lavalle a que en donde en su salón de ventas cuelgan representaciones de camisetas que recuerdan a históricos jugadores de diferentes países.

Las encargadas de la ornamentación comentaron a El Patagónico que “nos basamos en aquellas que consideramos icónicas y representativas de seleccionados, a las cuales plasmamos nombres de jugadores relevantes de todos los continentes que marcaron épocas doradas del futbol”, como lo fueron Maradona, Pelé, Platiní, Ronaldo, Valderrama, Baggio, Puskas, Nakata, Drogbá, Iniesta, Beckenbauer, y Crwyff, entre otros.