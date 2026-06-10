Alumnos de escuelas técnicas en competencia de matemáticas

El martes se llevó a cabo en instalaciones de la Biblioteca Municipal de Caleta Olivia, la ronda local de la 29ª edición de la competencia nacional “Mateclub”.

De la misma tomaron más de treinta alumnos y alumnas de las Escuelas de Educación Industrial Nº 1 y Nº 10 y de la Escuela de Biología Marina de primer a tercer año subdivididos en dos niveles.

La coordinación del evento estuvo a cargo de las profesoras de matemáticas de esos establecimientos, Verónica Esparza, Elvira Gutiérrez, Valeria Leguizamón y Brenda Gutiérrez y del profesor Mateo Mamaní.

Los exámenes a resolver se recepcionaron minutos antes a través un sitio web, conformándose grupos de trabajo para resolverlos mediante un sistema de debate creativo.

Este es el tercer año consecutivo en el que intervienen representantes de Caleta Olivia en esta instancia, con el aval del Consejo Provincial de Educación.

Los resultados de las competencias que se realizaron en todo el país se conocerán aproximadamente en un mes.

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