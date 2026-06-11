Impulsan acciones para mejorar uso de agua en zona de chacras

La municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia, llevó adelante la primera mesa hídrica, espacio de trabajo orientado a abordar el recurso hídrico en zonas de chacras.

En este marco, la tilular de esa cartera, Andrea Bayón, explicó que la iniciativa surge desde la Supervisión de Desarrollo Económico junto a la Agencia de Desarrollo, en el marco de distintas mesas sectoriales que se vienen impulsando para fortalecer el perfil productivo local.

“Comenzamos a trabajar en función de la necesidad de mejorar el uso del agua en zonas de chacras, especialmente en relación a los proyectos que estamos desarrollando”, señaló.

Asimismo, indicó que uno de los principales objetivos es avanzar en un diagnóstico preciso de la situación actual, aclarando que “no es una mesa de catarsis, sino un espacio de trabajo donde buscamos analizar cómo mejorar la distribución del recurso, pensar en el reusó de aguas grises y potenciar la producción en estas áreas”.

La primera reunión celebrada este jueves contó con la participación de diversos actores del ámbito público y privado, entre ellos áreas municipales como Ambiente y Planificación, instituciones educativas, universidades, el Consejo Agrario, fundaciones y empresas vinculadas al recurso hídrico, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias.

En este sentido, Bayón destacó la importancia del trabajo articulado y adelantó que se continuará avanzando en próximos encuentros. “Este es el primer paso para construir una guía de trabajo conjunta que nos permita mejorar las condiciones productivas de nuestra ciudad”, expresó.

Finalmente, subrayó que este tipo de iniciativas responden a una decisión del Ejecutivo Municipal de fortalecer el desarrollo productivo local, a partir de un uso más eficiente y sostenible de los recursos naturales.