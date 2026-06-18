Asumieron nuevos secretarios en el gabinete de Pablo Carrizo

Lucas Haidamaschuk y Jorge García asumieron como nuevos secretarios de Gobierno y de Planificación de la municipalidad de Caletas Olivia.

El intendente Pablo Carrizo les tomó juramento en la ceremonia que tuvo lugar el miércoles en la sala principal del edificio central de la comuna, con la presencia de otros integrantes de gabinete.

El jefe comunal destacó que los cambios responden a una evaluación realizada dentro del equipo de gestión y tienen como principal objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante las necesidades de los vecinos.

“Lo importante acá es trabajar para el bien del vecino. Ese es el único objetivo que tiene esta gestión”, expresó Carrizo, al tiempo que valoró el compromiso y la capacidad demostrada por ambos funcionarios en sus respectivas trayectorias dentro del municipio.

Respecto a la designación de Jorge García al frente de la Secretaría de Planificación, dijo que se trata de un trabajador municipal con 14 años de experiencia en el área.

En sentido reasaltó que “nos llena de orgullo poder jerarquizar a un trabajador municipal que ha demostrado compromiso y capacidad para asumir este importante desafío”

Por su parte, el flamante secretario de Gobierno, Lucas Haidamaschuk, agradeció la confianza depositada por el intendente y aseguró que continuará promoviendo una gestión basada en la transversalidad y el trabajo coordinado entre las distintas dependencias municipales.

“Vamos a trabajar en conjunto con cada una de las secretarías para que el vecino pueda tener la respuesta que busca. La Secretaría de Gobierno tiene que ser un espacio de articulación permanente para alcanzar los objetivos de la gestión”, indicó.

Finalmente, Jorge García expresó su satisfacción por asumir la conducción de la Secretaría de Planificación y destacó la importancia de continuar con los proyectos y obras que se encuentran en marcha.