Matías Tabar, el contratista que declaró ante la Justicia en la causa que investiga al jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, fue intimado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que justifique sus ingresos, actividad económica y evolución patrimonial correspondientes a los años 2024 y 2025.

Tras declarar en la causa Adorni, ARCA intimó al contratista que reformó su casa

Según trascendió, el organismo le otorgó un plazo de diez días para presentar documentación vinculada a su facturación, movimientos económicos y detalles de las obras realizadas en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá.

La medida se conoció pocos días después de que Tabar prestara declaración en Comodoro Py, donde afirmó haber sido contratado para realizar importantes reformas en la propiedad del funcionario nacional.

De acuerdo con su testimonio, los trabajos incluyeron remodelaciones en pisos, cocina, baño, quincho y pileta, y habrían demandado una inversión cercana a los 245 mil dólares. Según declaró, los pagos fueron realizados en efectivo y en distintas etapas durante el desarrollo de la obra.

La intimación de ARCA se produce en medio de la investigación judicial que busca determinar la evolución patrimonial de Adorni y el origen de los fondos utilizados para la adquisición y remodelación de sus propiedades.

Tras conocerse la declaración del contratista, el presidente Javier Milei había cuestionado públicamente a Tabar en redes sociales, mientras que posteriormente trascendieron presuntos mensajes intercambiados entre el funcionario y el empresario antes de una nueva comparecencia judicial.

Por el momento, la Justicia continúa reuniendo pruebas y documentación para avanzar en la investigación, mientras que Tabar deberá responder al requerimiento del organismo fiscal dentro del plazo establecido.