Fue en Rodríguez Peña y la víctima presentaba lesiones visibles en brazos y piernas.

Le pegó a su pareja y atendió a la policía tratando de disimular

Un hombre de 42 años fue detenido este sábado por la mañana en Comodoro Rivadavia, acusado de agredir físicamente a su pareja en una vivienda del barrio Rodríguez Peña Este.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 7:15, cuando personal policial acudió a un domicilio ubicado sobre la calle Código 1619, entre Pedro Galleguillo y Florencio Maliqueo, tras un requerimiento efectuado por la Comisaría de la Mujer de Zona Norte ante una denuncia por violencia familiar.

Al arribar al lugar, los efectivos fueron recibidos por el presunto agresor. Sin embargo, mientras realizaban las primeras averiguaciones, escucharon pedidos de auxilio provenientes del interior de la vivienda.

Ante esta situación, los uniformados ingresaron al inmueble y entrevistaron a una mujer de 39 años, quien manifestó haber sido golpeada por su pareja.

De acuerdo con la información policial, la víctima presentaba lesiones visibles en ambos brazos y piernas, compatibles con la agresión denunciada.

Frente a las evidencias observadas y el relato de la mujer, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechoso, quien fue trasladado a una dependencia policial.

La Fiscalía de turno y la Oficina Judicial dispusieron que el hombre permaneciera detenido hasta la audiencia de control de detención, cuya fecha y horario serán establecidos por la Justicia.

Asimismo, fuentes policiales señalaron que no existían medidas de prohibición de acercamiento vigentes entre la víctima y el imputado al momento del hecho.