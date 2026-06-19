Trabajos para garantizar la transitabilidad durante el invierno

Con el objetivo de asegurar la transitabilidad de cara a la temporada invernal y ante la posibilidad de lluvias, el Municipio avanza con el plan integral de mejoramiento de calles y mantenimiento vial en distintos sectores de la ciudad.

En este marco, las cuadrillas municipales trabajan intensamente en las zonas norte y sur, priorizando las arterias con el fin de optimizar el transporte y la calidad de tránsito de los vecinos.

En dicho sentido, el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, explicó que “estas tareas por pedido explícito del intendente, Othar Macharashvili, responden a una planificación diaria que busca cubrir todos los barrios de la ciudad mediante el despliegue de maquinaria pesada con el objetivo de mantener una presencia constante en pos de la mejora la calidad de vida de la comunidad.

“En este caso, este viernes estamos en kilómetro 17 donde realizamos reparación y bajamos los niveles de la calle 10, 3, 8, 4, 1, para luego continuar en Gesta de Malvinas. Paralelamente, se está interviniendo en las calles 651 y 649 del barrio San Cayetano y en las calles principales del barrio Malvinas”, detalló el funcionario.

Asimismo, Navarro explicó que se están mejorando las condiciones de las vías tanto para el trasporte como para la transitabilidad de los vecinos ante el invierno y las posibles lluvias. “Desde nuestra área, todos los días recorremos como mínimo dos barrios y todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del tránsito en cada uno de ellos”, indicó.