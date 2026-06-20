Escaló un cerco de más de dos metros en Rawson y Alem para robar

Un hombre de 35 años fue detenido durante la madrugada de este sábado luego de ser sorprendido dentro de una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Rawson y Alem.

El procedimiento se inició cerca de la medianoche, cuando el Centro de Monitoreo alertó a efectivos policiales sobre la presencia de dos personas que habían ingresado de manera irregular al predio. Además, se aportaron características físicas y de vestimenta de los sospechosos.

Al arribar al lugar, personal de la Seccional Segunda realizó una inspección en el interior de la obra y logró localizar a uno de los presuntos intrusos. Según informaron fuentes policiales, el hombre coincidía con la descripción brindada previamente por los testigos.

Ante esta situación, fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en averiguación del delito de tentativa de hurto agravado por escalamiento.

Durante las actuaciones intervino personal de Criminalística, que constató que el cierre perimetral de chapas del predio tenía una altura aproximada de 2,10 metros. Este elemento fue considerado relevante para la calificación legal del hecho, ya que el ingreso se habría producido tras superar dicho obstáculo.

Por otra parte, al momento del procedimiento no había sido posible establecer contacto con el propietario de la obra para determinar si existían faltantes o daños en el lugar.

Por disposición de la Fiscalía y de la Oficina Judicial, el detenido permanecería alojado en una dependencia policial hasta la audiencia de control de detención prevista para este mismo sábado, que estará a cargo del juez penal Ariel Tedesco.