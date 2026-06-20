Países Bajos conquistó su primer triunfo y con paliza

La selección naranja goleó 5-1 a Suecia por la segunda fecha del Grupo “F” de la Copa del Mundo.

La selección de Países Bajos goleó este sábado 5-1 a Suecia y de esa manera logró su primera victoria en el Grupo “F” del Mundial de fútbol, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.

En ese contexto, el partido, que se jugó en el Estadio Houston, contó con el arbitraje del inglés Michael Oliver.

Los goles del elenco ganador los marcaron Brian Brobbey, en dos ocasiones, otros dos los hizo Cody Gapko y el restante fue obra de Crysencio Summerville. Anthony Elanga descontó para los nórdicos.

Desde el primer momento Países Bajos buscó dar un paso adelante, y muy pronto en el partido, algo que está siendo tendencia en esta Copa Mundial, se pusieron arriba en el marcador y cambiaron el color del partido.

Brobbey marcó los dos primeros cuando el partido no tenía siquiera 20 minutos transcurridos. Fueron dos tantos de delantero de toda la vida, el mérito no está en empujarla tanto como en estar en el lugar correcto para poder empujarla. El primero le llegó de un pase de Gakpo, el segundo de la mano de Dumfries, jugadas vertiginosas que terminaban en el delantero.

Con esa cómoda ventaja, los neerlandeses fueron rebajando un poco el tono en la primera mitad, tanto como para que los suecos tuviesen en los minutos finales algunas ocasiones que hubiesen valido para darle picante al partido. Hubo un balón de Ayari que se fue por encima del travesaño, un tanto anulado a Lagerbielke y el partido llegaba al descanso con la sensación de estar todavía abierto.

No fue así, ni mucho menos. A la vuelta del intermedio Países Bajos volvió a apretar y de nuevo encontró la vía de acceso al arco de los escandinavos. Los dos siguientes puñetazos fueron de Gakpo, y con eso el partido quedaba a todas luces sentenciado.

Es verdad que Suecia volvió a intentarlo, marcó un gol Elanga, importante como todos los tantos en una competición en la que el gol average puede ser crucial, pero el esfuerzo de los nórdicos quedó un poco aguado al final con un buen disparo desde lejos de Summerville. 5-1, un resultado que de algún modo neutraliza la goleada que propinaron los suecos a Túnez en la primera jornada. A pesar de todo, sus opciones de clasificación siguen intactas.