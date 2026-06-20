Brasil derrotó a Haití 3-0 y lo despidió del Mundial

Fue en el partido que completó la 2ª fecha del Grupo “C” de la Copa del Mundo. Matheus Cunhna, en dos ocasiones, y Vinicius Jr, los goles en Filadelfia.

La selección de Brasil logró este viernes su primera victoria en el Mundial de fútbol al golear por 3-0 a Haití, en el partido que completó la segunda fecha del Grupo “C” del certamen de la FIFA.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Filadelfia, Estados Unidos, tuvo el arbitraje del español José Hernández.

Con ese resultado, la “Verdeamarela” encamina su clasificación a los 16vos. de final, mientras que Haití se despidió en primera ronda.

Haití saltó al campo de los Eagles de Filadelfia con una defensa de cinco hombres para parar a los talentosos delanteros brasileños, una estrategia trazada por Sébastien Migné acorde con la actitud con la que sus jugadores arrancaron el partido, con el objetivo de blindar su arco.

Esa idea logró incomodar a Brasil durante algunos minutos, aunque Vinícius Júnior y Raphinha, al que anularon un gol por fuera de juego en el minuto 11, ya desbordaban por izquierda y derecha encontrando huecos en la poblada defensa haitiana.

El paso de los minutos animó a Haití a desafiar a Brasil. Pararon el fervor con el que la Canarinha había saltado al campo, se atrevieron a disputaron el balón y llegaron a poner pie en el área de Alisson.

Fue, quizás, ese paso al frente el que terminó condenándoles.

Era el minuto 23 cuando Vinícius irrumpió en el área y remató un balón centrado, pero fuerte, que Johny Placide tapó, pero dejó muerto con Matheus Cunha para impactar el intento de despeje y meterlo al fondo de la red. Gol de puro ‘9’.

Cunha, en lugar de Igor Thiago, fue uno de los acertados cambios que hizo el italiano Carlo Ancelotti con respecto al 1-1 del debut frente a Marruecos que tan mal sabor dejó.

Su gol descomprimió la presión con la que cargaba Brasil desde el debut. El delantero del Manchester United volvió a convertir en el minuto 36, asistido por al espacio por Vinícius. Cunha empalmó el balón con potencia y le salió un disparo a un angulo imposible para el arquero.

El planteamiento táctico de Haití se estaba desmoronando y terminó de caer en el tiempo de descuento, cuando Vinícius, protagonista en todos los goles de la ‘verdeamarela’ recibió un balón al espacio de Lucas Paquetá y dejó sentado a Placide mientras los defensores haitianos se lo miraban a 10 metros de distancia.

Con este resultado, Brasil se pone líder del Grupo “C” con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, mientras que Escocia es tercera con tres y cierra Haití con dos derrotas. Las tres primeras posiciones del grupo se decidirán en la última jornada el miércoles, con los enfrentamientos Brasil-Escocia y Marruecos-Haití.