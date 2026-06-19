Estados Unidos ganó y también se metió en los 16vos. de final

Derrotó 2-0 a Australia y accedió a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Los goles los marcaron Cameron Burgess, en contra, y Alex Freeman.

Estados Unidos, uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, se clasificó este viernes para los 16vos. de final del certarmen de la FIFA al derrotar por 2-0 a Australia.

El partido, que se jugó en el Estadio de Seattle, tuvo el arbitraje del alemán Félix Zwayer y los goles del elenco, que dirige el argentino Mauricio Pochettino los anotaron Cameron Burgess -en contra- y Alex Freeman.

De esa manera, Estados Unidos, líder del Grupo “D”, se convirtió en el segundo clasificado para la próxima instancia, objetivo que logró el jueves México, otro de los organizadores del Mundial.

Desde el comienzo, Estados Unidos tocó bien, sobre todo por el flanco derecho, con fluidas combinaciones entre Weston McKennie y Sergino Dest. Así, el primer gol no tardó en caer: a los 11’, Folarin Balogun, el delantero del Mónaco, aceleró y escapó por la izquierda para llegar al fondo y tirar el centro atrás. El defensor australiano Cameron Burgess se la llevó por delante y la metió en contra de su propia valla. Fue muy similar al primer gol que hizo EE.UU. contra Paraguay, en el 4 a 1 de su debut en la Copa Mundial.

Australia reaccionó bien y logró generar un par de situaciones de peligro. Pero luego de la pausa de hidratación, el local retomó el dominio del juego, con laterales que pasaban a toda velocidad y buena circulación entre el nutrido mediocampo que paró el técnico argentino Mauricio Pochettino. Australia esperaba, no salía, tratando de no generar grietas para que se filtrara el equipo norteamericano.

A los 43’ llegó el segundo. Un disparo de afuera del área de Dest se elevó al rebotar en una pared de jugadores australianos, y fue capitalizado de cabeza por el defensor del Villarreal Alex Freeman. EE.UU. cerró un gran primer tiempo, con juego asociado y mucha movilidad, que se reflejó en las estadísticas: tuvo el 60% de posesión de la pelota y 9 remates al arco contra solo 2 de Australia.

El segundo tiempo fue más parejo y cortado. Australia logró algunas aproximaciones contra el arco de Matt Freese pero sin generar demasiado peligro. EE. UU. sostenía el control del partido pero ya se repartían la posesión de la pelota. En los últimos minutos del partido, Australia se plantó en campo rival y, si bien generaba situaciones cerca del arco estadounidense, no era claro para tocar y menos aún preciso.

Con esta victoria 2 a 0, EE. UU. logró el puntaje ideal y alcanzó el primer puesto del grupo. En la tercera y última fecha de la fase de grupos, EE.UU. se verá las caras con Turquía el jueves 25. Australia, por su parte, jugará su tercer partido el mismo día y a la misma hora contra Paraguay para cerrar el grupo D.