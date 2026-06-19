Canadá aplastó a Qatar y se acerca a la clasificación

El conjunto norteamericano goleó 6-0 y así logró su primera victoria en una Copa del Mundo en partido que completó la segunda fecha del Grupo “B”.

Canadá, quien es uno de los organizadores de la Copa del Mundo, logró este jueves un contundente triunfo por 6-0 ante Qatar, en el partido que completó la segunda fecha del Grupo “B” del certamen de la FIFA.

El encuentro, que se desarrolló en el Estadio BC Place Vancouver, tuvo el arbitraje del chileno Cristian Garay, quien expulsó a dos qataríes: Homan El-Amin y Assim Madibo.

El comienzo fue parejo. La primera la tuvo el equipo qatarí del español Julen Lopetegui antes del minuto, un centro que no pudo conectar Edmilson Junior. Lo mismo pasó enseguida en el área qatarí con un centro peligroso que no pudo conectar Jonathan David. Los dos equipos demostraban que habían salido a buscar la victoria para alimentar sus chances de clasificar a los dieciseisavos de final.

Pero con el transcurso de los minutos, el juego de Canadá se fue imponiendo: tocaba bien y progresaba en ataque, con un movedizo Tajan Buchanan y un equipo qatarí expectante para salir rápido de contra.

Y el primero llegó a los 16’. Centro del lateral derecho Alistair Johnston, que recibió Jonathan David para patear fuerte al arco. Una buena atajada del arquero Mahmoud Abunada evitó el gol, pero el centrodelantero Cyle Larin tomó el rebote para poner el 1 a 0 y su segundo gol en esta Copa Mundial (ya había convertido en el empate con Bosnia y Herzegovina).

Antes de la primera pausa de hidratación, el dueño de casa se imponía en el juego, era más peligroso y lograba reflejarlo en el resultado. Así llegó el segundo a los 29'. Buchanan metió un amague fuera del área -no lo pudo parar la defensa qatarí en todo el partido- pateó al arco y el rebote fue capturado por Jonathan David.

A los 33' hubo una incidencia que cambió el partido: fue expulsado el lateral derecho qatarí Ahmed Homam por una falta afuera del área. El panorama quedaba muy complicado para Qatar: ya con 11 no manejaba el partido y ahora quedaba todo abierto para que Canadá metiera más goles. Julen Lopetegui metió cambios defensivos y armó una línea de cinco para tratar de contener a su rival.

Y el tercero llegó a los 45+3'. Otra vez Buchanan imparable por la derecha, tocó atrás a Johnstone que mandó un centro preciso. Cabeceó Larin, atajó Mahmoud Abunada, pero el rebote fue para Jonathan David que metió el tercero y el segundo en su cuenta personal.

Así, el primer tiempo cerraba con una goleada 3 a 0 y Canadá tenía entre manos ya lo que podía ser su primera victoria en la historia de los mundiales. En el segundo tiempo, Koné se retiró lesionado en una jugada en la que Assim Madibo fue expulsado.

Y la lluvia de goles no tardó en llegar. El cuarto fue un golazo de tiro libre de Nathan Saliba, que había reemplazado minutos antes a Koné. Un tiro con mucha rosca por afuera de la barrera, que pegó en el palo y entró.

El quinto fue en contra de Mohamed Manai, que quiso despejar un disparo de los canadienses y la terminó metiendo en su propia valla. El sexto fue el hat trick de Jonathan David. A los 91', el delantero de la Juventus de Italia dominó la pelota en el punto penal y definió solo contra Abunada que no pudo llegar a cubrirlo.

Con esta goleada histórica, y la primera victoria en su historia en la Copa Mundial, Canadá quedó primero en el grupo con 4 puntos y por encima de Suiza por diferencia de goles.

En la tercera y última fecha de la fase de grupos Canadá se verá las caras con Suiza el próximo miércoles 24 de junio. Catar, por su parte, jugará su tercer partido el mismo día y a la misma hora contra Bosnia Herzegovina para cerrar el grupo B.