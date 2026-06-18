La Selección Argentina no solo busca hacer historia dentro de la cancha en el Mundial 2026. También quiere que cada gol tenga su propia banda sonora. Por eso, la AFA eligió una lista de cinco canciones que sonarán en los estadios cada vez que la Scaloneta convierta un tanto durante la Copa del Mundo.

De "Matador" a Los Palmeras: las canciones que eligió la Selección para festejar sus goles

La iniciativa forma parte de una propuesta impulsada por la FIFA, que permite a cada selección escoger la música que acompañará los festejos de gol. La idea ya se había implementado en Qatar 2022 y vuelve a repetirse en esta edición del torneo.

En el debut ante Argelia, los hinchas argentinos pudieron escuchar "Matador", de Onda Sabanera, luego de uno de los goles del equipo de Lionel Scaloni, desatando la fiesta en las tribunas colmadas de camisetas albicelestes.

La playlist seleccionada combina cumbia, cancha y clásicos populares que forman parte de la identidad futbolera argentina:

"Matador" – Onda Sabanera

"Pa la Selección" – La T y La M

"La cumbia de los trapos" – Yerba Brava

"La danza de los mirlos" – Los Mirlos

"Cumbia sobre el mar" – Los Palmeras

La elección refleja el espíritu del plantel y de los hinchas, con canciones que suelen escucharse en estadios, festejos y concentraciones de la Selección.

El antecedente más recordado fue el de Qatar 2022, cuando Argentina eligió "Luz Delito", de Wos. El tema se convirtió en un símbolo de aquella campaña histórica que terminó con la conquista de la tercera estrella y acompañó varios de los goles que llevaron al equipo hasta la gloria.

Ahora, en Estados Unidos, México y Canadá, una nueva banda sonora acompaña el sueño mundialista argentino. Y cada vez que la pelota entre, miles de hinchas volverán a cantar al ritmo de la cumbia.