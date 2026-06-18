Colombia arrancó con un triunfo y es líder en su grupo

Venció 3-1 a Uzbekistan en el partido que completó la primera fecha del Grupo “K” de la Copa del Mundo. El encuentro se jugó en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

La selección de Colombia, que dirige el argentino Néstor Lorenzo, debutó este miércoles con una victoria de 3-1 ante Uzbekistán, en el partido que completó la fecha inicial del Grupo “K” del Mundial de fútbol, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que se disputó en el Estadio Azteca de Ciudad de México, tuvo el arbitraje del inglés Anthony Taylor.

Los goles colombianos fueron de Daniel Muñoz, de Luis Díaz y de Jáminton Campaz; el empate transitorio de los lobos blancos fue de Abbosbek Fayzullaev. Con esta victoria, la selección Tricolor se sumó a Argentina como los dos únicos equipos sudamericanos que ganaron en la primera fecha.

El partido tardó al menos quince minutos en armarse. Hasta ese momento era cortado, no había situaciones de gol. Manejaba un poco más la pelota Colombia, pero todavía primaban las imprecisiones y las transiciones lentas. El equipo del italiano Fabio Cannavaro se cerraba bien y dejaba pocos espacios. Los uzbekos salían rápido por los costados, tratando de ser directos.

A los 16 minutos llegó la primera jugada de peligro del partido con un remate fuerte del colombiano Jhon Arias desde afuera del área, que pasó cerca del palo derecho del arquero uzbeko. Justo antes de la pausa de hidratación, fue el mejor pasaje de Colombia que tocó con movilidad y paciencia aunque todavía no lograba crear peligro.

A los 32’, el palo le dijo que no a Colombia. Una gran jugada de Jhon Arias habilitó a Luis Díaz, que se filtró con una diagonal y cruzó la pelota de un zurdazo que dio en el palo ante la mirada del arquero Yusupov. Era el momento de Luis Díaz: apenas unos minutos después, se escapó por izquierda y el defensor del Manchester City Abdukodir Khusanov lo cruzó con fuerza y se ganó la amarilla.

El buen momento del equipo colombiano se reflejaba en las tribunas, con una multitud que coreaba “¡Colombia, Colombia!”. A esa altura la franja izquierda colombiana con las escaladas de Luis Díaz, y con la asociación de James Rodríguez y Jhon Airas creaban peligro y encontraban cada vez más fisuras en la defensa uzbeka.

Y se veía venir: a los 41’ el lateral derecho del Crystal Palace inglés, Daniel Muñoz, apareció solo en el punto penal, en la posición del 9, para estirarse en una pirueta y alcanzar una precisa asistencia de Lucho Díaz. Desvió la pelota con la punta del pie derecho y sorprendió a toda la defensa de los lobos blancos. Colombia terminaba concretando recién al final del primer tiempo la superioridad que había demostrado hasta el momento.

Pero a los 60 llegó la sorpresa: en la primera jugada peligrosa de todo el partido para los lobos blancos, el arquero colombiano Camilo Vargas no pudo contener con las manos un cabezazo de Eldor Shomurodov, la pelota le rebotó en el cuerpo, salió disparada hacia arriba y le cayó en la cabeza a Abbosbek Fayzullaev, de 22 años, que la mandó fácilmente al fondo de la red.

Pero apenas cinco minutos después, “Lucho” Díaz volvió a frotar la lámpara. Colombia presionó arriba, Gustavo Puerta recuperó la pelota, atacó rápido y abrió a la izquierda para el jugador del Bayern de Munich que definió cayéndose al piso y la metió suave al segundo palo del arquero Yusupov, que no pudo contener el disparo.

En los últimos minutos, Colombia se tiró unos metros atrás, y Uzbekistán tuvo sus mejores minutos del partido. ¿La más clara? Un tiro de Akmal Mozgovoy que buscó el segundo palo y pasó cerca. Sin embargo, no pudo lograr el empate.

Sobre el cierre, “Cucho” Hernández peleó una pelota cerca del lateral, la ganó, y tiró un centro perfecto que conectó Jáminton Campaz de cabeza. Habría tiempo para una más: un tiro en el travesaño de Karimov. Un final vibrante.

Ahora Colombia se verá las caras este martes con RD Congo, que sorprendió con un empate 1 a 1 contra Portugal, en lo que será la segunda fecha del grupo K. Uzbekistán, por su parte, jugará su segundo partido contra Portugal, ese mismo día.