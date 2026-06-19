México volvió a ganar y es el primer clasificado

Derrotó 1-0 a Corea del Sur y se aseguró un lugar en los 16vos. de final de la Copa del Mundo. El gol lo hizo Luis Romo.

La selección mexicana de fútbol se convirtió este jueves en la primera clasificada para los 16vos. de final del Mundial de fútbol, que se juega en su país, en Estados Unidos y también en Canadá.

En ese contexto, “El Tricolor” se aseguró el primer puesto del Grupo “A” al imponerse por 1-0 ante Corea del Sur con gol anotado por Luis Romo.

El partido, que se jugó en el Estadio Guadalajara, y contó con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

De esa manera y a falta de una fecha para el cierre de la primera fase, los de Javier Aguirre ya están en la próxima ronda del certamen de la FIFA.

El encuentro exhibió unos primeros minutos en los que ambos seleccionados parecían estudiar la propuesta contraria bajo una premisa: en caso de ganar, cualquier de los dos conjuntos aseguraría su clasificación a la siguiente instancia.

Son, el capitán de Corea, picó al vacío y definió por encima de Rangel. Edson Alvarez salvó sobre la línea y la acción fue anulada por fuera de juego, pero sirvió de advertencia para la zaga defensiva del Tri.

México respondió rápido en su primera acción clara con un cabezazo de Quiñones, tras un preciso centro de Alvarado, que el arquero coreano Kim Seunggyu controló con seguridad.

El combinado asiático terminó mejor la primera etapa. Pero en el complemento México sorprendió a los 5 minutos. El encargado de defender los tres palos de los “Guerreros” Taegeuk no pudo retener un envío desde la izquierda por parte de Quiñones, y la pelota le cayó a Romo que aprovechó y la empujó al fondo de la red para establecer el 1-0.

Seunggyu se redimió poco después al protagonizar una importante tapada ante Raúl Jiménez, en un claro mano a mano que podría haber sentenciado el triunfo de los anfitriones.

Rangel fue el ángel guardián de la selección mexicana. Sobre el final le impidió igualar las acciones a Cho Guesung, que de cabeza casi iguala las acciones.

El arquero del “Tri” se lució con una gran doble atajada y así México se instaló en los 16vos. de final de la Copa del Mundo, del cual es uno de los organizadores.

El combinado dirigido por Javier Aguirre se medirá, en la próxima fase, a un tercer clasificado de los Grupos C, E, F, H o I en el Estadio Ciudad de México, el 30 de junio.