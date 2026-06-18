Suiza ganó y sueña con los 16avos. de final

Goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina por la segunda fecha del Grupo “B” de la Copa del Mundo.

La selección de Suiza obtuvo este jueves su primera victoria en el Mundial de fútbol al golear por 4-1 a Bosnia y Herzegovina, en el partido que abrió la segunda fecha del Grupo “B” del certamen, que organiza la FIFA y que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que se disputó en el Estadio Los Angeles, bajo el arbitraje del portugués Joao Pinheiro, quien expulsó en el segundo tiempo al bosnio Tarik Muharemovic.

Los goles del elenco suizo los marcaron Johan Manzambi, en dos ocasiones, Rubén Vargas y Granit Xhaka, este último desde el punto del penal. El descuento bosnio lo hizo Ermin Mahmic.

La primera parte no tuvo sobresaltos. Suiza dominó el balón, pero Bosnia y Herzegovina cerró cada espacio con disciplina, sin conceder una sola grieta. Los arqueros, de hecho, apenas si tuvieron que intervenir en un trámite que parecía condenado al empate sin goles.

El complemento continúo con la misma tónica. La falta de profundidad ofensiva mantenía el partido dormido, hasta que en el minuto 72 todo cambió de golpe. Manzambi pisó el campo y, con él, llegaron la velocidad y la verticalidad que Bosnia jamás logró descifrar.

Fue el propio futbolista del Friburgo quien rompió el cero con un remate certero dentro del área. Después provocó la expulsión de Tarik Muharemovic, y ahí se quebró por completo la resistencia bosnia. Lo que siguió fue una avalancha: gol de Ruben Vargas, otro de Manzambi y un penal que Granit Xhaka transformó en gol. Ermin Mahmic apenas maquilló el resultado con un descuento sobre el final.

Este resultado deja bien parado a Suiza de cara al cierre de la próxima fecha donde jugará ante el coanfitrión Canadá, mientras que Bosnia y Herzegovina intentará buscar el triunfo contra Qatar.