Paraguay se recuperó y eliminó a Turquía

Se impuso 1-0 con gol Matías Galarza a los 2’ de juego y los de Alfaro lograron su primer éxito en el Mundial. Miguel Almirón se fue expulsado.

La selección paraguaya de fútbol, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, logró este viernes su primera victoria en la Copa del Mundo, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

Fue al derrotar por 1-0 a Turquía en partido de la segunda fecha del Grupo “D” que se jugó en el estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, y que fue arbitrado por el salvadoreño Iván Barton.

La “Albirroja” abrió el marcador de forma muy rápida. Matías Galarza no lo pensó dos veces y desde fuera del área sacó un disparo fuerte y rasante, imposible para Ugurcan Cakir.

A raíz del gol, Paraguay decidió cederle el balón a Turquía, pero fue hasta el minuto 34 cuando realmente logró generar peligro. Por la vía del tiro libre, Mert Müldür cabeceó y el balón se estrelló, primero en el travesaño y luego en el palo. La situación se complicó para los sudamericanos en el tiempo agregado. De forma histórica, Miguel Almirón fue expulsado por taparse la boca mientras le hablaba a Müldür. Es la primera vez que se aplica esta nueva ley en la historia de la Copa Mundial y en el futbol profesional.

Para la parte complementaria, la tónica no cambió. Los de la estrella y la media luna se adueñaron del balón, mientras la “Albirroja” esperaba un contragolpe para marcar el segundo.

Los intentos del equipo turco siguieron, aunque sin mucho éxito. Al minuto 81, Can Uzun probó algo diferente. De fuera del área disparó con el objetivo de que el balón se metiera en la esquina. Lamentablemente el balón se fue desviado.

Aunque el juego parecía no dar para más, la oportunidad que tanto esperaba Turquía llegó al minuto 89. Yilmaz sirvió para Uzun, quien definió al centro y tapó Orlando Gill. El balón le quedó a Deniz Gul para que marcara el tanto del empate, pero su remate se fue por un lado, en una falla increíble.

La eliminación de Turquía se da porque, aunque aún puede igualar en puntos a Paraguay o Australia, ya no puede superarlos en el Grupo D, debido a que perdió con ambos y el primer criterio de desempate es el duelo directo.