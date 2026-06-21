Florencia Peña evalúa demandar a Nicolás Occhiato

El abogado Fernando Burlando aseguró que la actriz "está analizando" hacerle juicio al dueño de Luzu TV por su desvinculación.

El escándalo protagonizado por Flor Peña el pasado jueves en Luzu TV sigue sumando capítulos. Ahora, Fernando Burlando confirmó que la actriz "está analizando" demandar a Nicolás Occhiato por la forma en que fue desvinculada del canal de streaming, aunque inicialmente ella misma aseguró haber dado un paso al costado.

De esta manera, queda al desnudo que, en realidad, la ahora exconductora de "El show del verano" fue despedida por el dueño de Luzu.

Terminó todo mal entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato. Y el encargado de confirmarlo fue el abogado de la actriz, Fernando Burlando, al referirse a un posible juicio: "En realidad, es un tema que está analizando Flor. Ahí había un contrato que arrancaba en el mes de marzo y terminaba en el mes de diciembre, donde precisamente las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que ocurrió, entonces, quien deberá decidir en estas circunstancias es Florencia".

Y añadió: "Florencia está atravesada por el dolor. Lo que ha pasado ha sido doloroso para todos, pero también para Florencia...", deslizó. "Es una persona que siempre se ha manejado de muy buena manera, tratando de ser extremadamente educada, entiende lo que es el dolor ajeno. Esto fue una gran patinada y, por suerte, salió rápidamente a aclarar el error y creo que esa fue la mejor actitud que pudo tener".

Seguidamente, detalló: "Florencia es una gran figura y merece un trato que se equipare con esa situación. Cuando esto ocurrió, yo estaba en el juicio de Diego Maradona, y me llama, me asusté mucho porque estaba llorando desconsoladamente".

Respecto de la posible demanda a Occhiato, sostuvo: "Es su derecho, desde el punto de vista jurídico. La rescisión fue unilateral. La sacaron volando. Eso se puede hacer, pero debe ser notificada un mes antes por otra vía", explicó el letrado.