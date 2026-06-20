Flor Peña y Nico Occhiato: "yo hubiese hecho otra cosa"

Florencia Peña protagoniza uno de los grandes escándalos en los últimos tiempos de los medios de comunicación luego de anunciar de manera errónea la presunta muerte del papá de Lionel Messi. Los efectos colaterales de tamaña equivocación continúan esparciéndose. Así se encadenaron el despido de la actriz de Luzu TV, como un descargo tajante de Nicolás Occhiato para limpiar la imagen de su canal.

Las incógnitas se multiplican, por ejemplo en dilucidar la verdad de esas negociaciones del empresario con la famosa actriz para determinar su desvinculación inmediata de su puesto de trabajo. En ese sentido, la propia Florencia acaba de explicar el contenido de esas reuniones. Intrusos contactó a la famosa y en la entrevista le consultaron respecto a esas conversaciones privadas. "Hay cosas que no voy a contar. Sentí que no era el momento de volver al programa, no por mí porque yo me banco; no me fui pensando que me iba a renunciar", soltó.

"Pienso eso cuando veo el desastre que se armó; por ahí si hubiese sido otro conductor no hubiese sido un escarnio como el que me dieron", agregó. Hasta que dejó entrever que el empresario ejecutó la decisión tajante: "Sentí que Nico necesitaba hacer lo suyo, yo lo mío, y pudimos encontrar un punto medio. Como tomarnos un respiro, ver de qué iba la cosa".

Hasta que en el estudio le transmitieron: "El responsable pareciera que no te cobijó". Así, Flor se diferenció de Occhiato: "Somos personalidades distintas, creo que él está aprendiendo, puedo no estar de acuerdo, pero él es el dueño del canal. Banco lo que creó (Luzu), pero yo también soy una persona con un corazón". "No se vio empatía de él", le extendieron en Intrusos. Así, la actriz entregó una definición fuerte: "Eso se lo tienen que preguntar a él, yo defiendo a mis amigos, yo hubiese hecho otra cosa".