Floppy Tesouro denunció que usaron inteligencia artificial para adulterarle una foto

La conductora aseguró que ya realizó la denuncia correspondiente y reclamó que los responsables se hagan cargo.

Floppy Tesouro encendió las alarmas entre sus seguidores al denunciar que una empresa utilizó su imagen sin autorización y la alteró mediante inteligencia artificial para darle uso con fines comerciales.

En diálogo con TN Show, la modelo explicó cómo descubrió la maniobra engañosa: “Lamentablemente una marca tomó una foto de mis redes y con IA puso un nebulizador en mi mano. Nunca fui contratada por la marca”.

Tesouro aseguró que lo que más la preocupó no fue la apropiación no autorizada de una de sus publicaciones en redes, sino también la naturaleza del producto que se intentaba promocionar.

“Yo me fijo mucho con qué marcas trabajar, más cuando tiene que ver con productos de salud. Soy de ver qué recomendarles a mis seguidores en redes y que pongan mi imagen con un producto que desconozco no está bien”, sostuvo.

Consultada sobre los pasos legales que seguirá a partir de ahora, la modelo explicó que Salvador, su pareja y abogado, ya intervino en el caso para realizar los reclamos correspondientes.

“La denuncia ya está hecha. Mi pareja está manejando el caso. La marca borró las redes sociales y deberían hacerse cargo claramente del uso indebido de mi imagen”, afirmó.

En tanto, Tesouro aprovechó la repercusión del episodio para enviar un mensaje a sus seguidores. Además de desvincularse públicamente de la empresa involucrada, buscó advertir sobre este tipo de prácticas y la importancia de verificar el origen de las recomendaciones que circulan en internet.

“Me gustaría aprovechar para concientizar sobre este tema. Ojalá esto sirva para generar conciencia sobre la importancia de respetar los derechos de imagen y hacer un uso responsable de la inteligencia artificial”, concluyó.