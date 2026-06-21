España goleó a Arabia Saudita y se acerca a la clasificación

Se impuso 4-0 y así logró su primera victoria en la Copa del Mundo. Los goles los marcaron Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal, en dos ocasiones, y Hassan Tambakti en contra.

La selección de España, que venía de empatar ante el debutante Cabo Verde, este domingo logró su primera victoria en la Copa del Mundo al golear por 4-0 a Arabia Saudita.

El partido, que correspondió a la segunda fecha del Grupo H, se jugó en el Estadio Atlanta, Estados Unidos, y tuvo el arbitraje del brasileño Raphael Claus.

España salió decidida a imponer condiciones desde el inicio y encontró en Lamine Yamal a su principal arma ofensiva. El extremo ya había generado tres ocasiones de peligro en los primeros tres minutos y su insistencia tuvo premio a los 10.

Oyarzábal recibió por la izquierda y envió un centro raso al segundo palo, donde apareció Yamal para empujar el balón al fondo de la red y abrir el marcador. Fue el primer gol del joven atacante en una Copa del Mundo y un tanto con valor histórico para la “Furia Roja”.

Con esa anotación, el equipo de Luis de la Fuente puso fin a una sequía de 294 minutos sin marcar en los Mundiales, la más larga de España en la historia de la competición.

La ventaja se amplió diez minutos después. Tras un tiro de esquina y un remate posterior de Dani Olmo, Aymeric Laporte prolongó la jugada de cabeza y asistió a Oyarzábal, que apareció en el área para empujar el balón y establecer el 2-0.

España no bajó el ritmo y apenas tres minutos más tarde encontró el tercero. Pedro Porro envió un centro al segundo palo y, tras dos cabezazos consecutivos -primero de Marc Cucurella y luego de Dani Olmo-, Oyarzábal apareció para definir de zurda, sin dejar caer la pelota, y completar su doblete.

El delantero de Real Sociedad estuvo cerca de firmar un triplete antes del descanso. A los 35 minutos aprovechó una mala salida del arquero Mohammed Al-Owais y ensayó una espectacular definición de tres dedos desde fuera del área, pero el balón se fue apenas por encima del travesaño.

Con sus dos tantos, Oyarzábal alcanzó los diez goles en sus últimos ocho partidos con la selección española, confirmando el extraordinario momento que atraviesa con la Roja.

Con el 3-0 a favor, Luis de la Fuente decidió darle descanso a Lamine Yamal, que todavía no está recuperado para jugar 90 minutos. El DT de España aprovechó para sacar también al goleador.

Sin embargo, en el segundo tiempo el libreto era el mismo. Tras un tiro de esquina, rematado de volea por Cucurella, pegó de rebote en Hassan Tambakti para el gol en contra y el 4-0.

Los de De La Fuente ya están con la mira el partido ante Uruguay con la misión de llevarse una victoria que les asegure ser primeros de Grupo H.