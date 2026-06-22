Egipto logró su primer triunfo en una Copa del Mundo

El elenco africano logró dar vuelta el marcador y le ganó 3-1 a Nueva Zelanda para ser el líder del Grupo “G” del Mundial.

La selección de Egipto logró este domingo por la noche su primera victoria en una Copa del Mundo. Fue al derrotar por 3-1 a Nueva Zelanda en el partido que cerró la segunda fecha del Grupo “G”, que lo dejó como líder con cuatro puntos.

El encuentro, que se jugó en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, contó con el arbitraje de Omar Mohamed Al-Ali, de Emiratos Arabes Unidos.

Los primeros minutos de este histórico partido fueron de ida y vuelta; ambos equipos eran conscientes de la necesidad de sumar tres puntos. Al minuto 15 cayó el primer gol. Por la vía del tiro de esquina, Finn Surman se alzó en todo alto y sin marca mandó a guardar el balón al fondo de las redes con un sólido cabezazo. A raíz de la anotación, el juego se volvió de ida y vuelta, aunque el combinado de Oceanía mostró mayor eficacia al momento de atacar.

En la recta final del primer tiempo, los neozelandeses cedieron el balón y optaron por defender su ventaja mínima. Los egipcios se adueñaron del balón, aunque realmente no lograron incomodar. Para la segunda parte, Egipto por fin logró capitalizar su posesión. Mostafa Zico aprovechó un gran centro para rematar de cabeza. El arquero Max Crocombe intentó tapar, pero no pudo evitar la anotación. Al 67 apareció la estrella egipcia. En una gran pared, Mohamed Salah definió raso y cruzado para vencer a Crocombe y poner en ventaja a los “Faraones” por primera vez en el encuentro.

En otro tiro de esquina, los egipcios volvieron a ganar por arriba. A pase de Salah, Trezeguet remató de cabeza para poner el 3-1 definitivo y así sumar tres puntos, que ponen a Egipto a tan solo un punto de asegurar su lugar en la fase eliminatoria de la competencia.