Uruguay y Cabo Verde igualaron 2-2 y el Grupo "H" quedó abierto

La “Celeste”, que venía de empatar en la primera fecha, tampoco pudo ante el combinado africano en la segunda jornada de la Copa del Mundo.

La selección uruguaya de fútbol, que dirige el argentino Marcelo Bielsa, empató este domingo 2-2 ante Cabo Verde y de esa manera, complicó su clasificación para los 16vos. de final de la Copa del Mundo.

El partido, que correspondió al Grupo “H”, se jugó en el Estadio Miami, en Estados Unidos, y tuvo el arbitraje del noruego Espen Eskas.

El seleccionado sudamericano aprovechó en los primeros minutos la velocidad por las bandas. La primera situación llegó desde los pies de Agustín Cannobio, avanzó por derecha, descargó con Federico Valverde y el remate del capitán uruguayo se fue cerca del palo izquierdo del arco defendido por Vozinha –gran figura del empate de Cabo Verde ante España, en la primera fecha–.

Los “Tiburones Azules” de Cabo Verde fueron eficaces. En su primera chance clara, a los 21 minutos, abrió el marcador: Kevin Pina ejecutó un tiro libre preciso, que se coló por la barrera, y fue inatajable para Fernando Muslera, arquero de Estudiantes de La Plata.

Cuando el camino parecía inclinarse cuesta arriba para Uruguay, una ráfaga de cinco minutos le permitió a la “Celeste” ponerse al frente del encuentro, justo antes de que terminara la primera etapa. El autor del empate fue Maximiliano Araújo, optimista una vez más, que tomó un rebote tras un desvío en el defensor caboverdiano Lopes Cabral, y la empujó al fondo de la red.

Araújo también fue protagonista del segundo grito de gol. El atacante, tras un centro de Valverde, asistió a Cannobio que en la última acción del primer tiempo estableció el 2-1.

La selección de Bielsa comenzó el segundo tiempo mejor plantado en el campo y recuperó poco a poco la posesión, pero una desatención defensiva derivó en el empate de Cabo Verde. Helio Varela, en su primera intervención, anticipó un mal pase de Mathías Olivera, dejó en el camino a Muslera y anotó el 2-2.

Uruguay comenzó a empujar con rebeldía y orgullo en los minutos finales. Rodrigo Bentancur volvió a ganar en las alturas y estuvo cerca de festejar el tercer tanto de la “Celeste”. Fue él mismo, quien minutos después, salvó sobre el final lo que hubiese sido el triunfo de Cabo Verde; con el último aliento le extirpó la pelota de los pies a Nuno De Costa cuando el atacante caboverdiano había quedado mano a mano con Muslera.

Uruguay, en la última fecha, se medirá ante España en Guadalajara. Lo propio hará Cabo Verde ante Arabia Saudita, en el Estadio Houston.