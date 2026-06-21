El operativo se llevó a cabo entre las 5:30 y las 7:30, frente al CIP. Durante el procedimiento se controlaron 42 vehículos y se confeccionaron siete actas de infracción.

Alcoholemias de hasta 2,15 g/l en un control vehicular durante la madrugada

Un operativo de control de alcoholemia realizado durante la madrugada de este domingo en la intersección de Abásolo y Scocco, frente al Centro de Información Pública, detectó cuatro conductores con resultados positivos en los test de alcohol en sangre, uno de ellos con un registro de 2,15 g/l.

El procedimiento se desarrolló entre las 5:30 y las 7:30, con la participación de personal de la Seccional Primera. En total, fueron controlados 42 vehículos.

Como resultado de las inspecciones, se confeccionaron siete actas de infracción. Cuatro correspondieron a alcoholemias positivas, mientras que las tres restantes estuvieron vinculadas a irregularidades en la documentación exigida para circular.

Según se informó, los niveles detectados en los controles oscilaron entre 0,81 g/l y 2,15 g/l. Además, dos vehículos fueron trasladados al Corralón Municipal debido a la falta de documentación.

En el operativo también intervino personal de Transporte, que brindó apoyo mediante el servicio de grúa interna.