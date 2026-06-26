Detuvieron a una mujer que robó una billetera

Policías la demoraron en la calle a partir de su actitud sospechosa. Luego la damnificada reconoció que se trataba de quien le había hurtado la cartera.

Personal policial de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia, que se encontraba realizando un control de tránsito en O'donell y Polonia, observó este viernes por la tarde a una mujer caminando.

Esta al percatarse de la presencia de los uniformados adoptó una actitud evasiva. Por esa razón, se procedió a su identificación. Seguidamente, al efectuar un recorrido por las inmediaciones, los policías hallaron tirada una billetera nueva, la cual se encontraba a escasos metros de donde permanecía la identificada. Luego se hizo presente en el lugar un damnificado, quien manifestó que la mujer había ingresado minutos antes al local comercial Farmacia Social y sustrajo una cartera (billetera) de color negro, tamaño mediano.

La víctima reconoció dicho elemento. Por esa razón, la sospechosa que había sido demorada fue trasladada a la comisaría donde permanecerá alojada hasta audiencia judicial de control de detención.