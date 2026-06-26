Detuvieron a una mujer que robó una billetera

Personal policial de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia, que se encontraba realizando un control de tránsito en O'donell y Polonia, observó este viernes por la tarde a una mujer caminando.
Esta al percatarse de la presencia de los uniformados adoptó una actitud evasiva. Por esa razón, se procedió a su identificación. Seguidamente, al efectuar un recorrido por las inmediaciones, los policías hallaron tirada una billetera nueva, la cual se encontraba a escasos metros de donde permanecía la identificada. Luego se hizo presente en el lugar un damnificado, quien manifestó que la mujer había ingresado minutos antes al local comercial Farmacia Social y sustrajo una cartera (billetera) de color negro, tamaño mediano.
La víctima reconoció dicho elemento. Por esa razón, la sospechosa que había sido demorada fue trasladada a la comisaría donde permanecerá alojada hasta audiencia judicial de control de detención.