Se impuso 5-1 ante Nueva Zelanda por la última fecha del Grupo G de la Copa del Mundo. Los europeos esperan rival, mientras que los oceánicos fueron eliminados.

Bélgica goleó y se clasificó a los 16vos. de final como líder

La selección de Bélica goleó este viernes a Nueva Zelanda por 5-1 y de ese modo, terminó en el primer lugar del Grupo G de la Copa del Mundo, certamen de la FIFA que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El partido, que se disputó en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, tuvo arbitrado por el jordano Adham Makhadmeh.

Leandro Trossard fue la gran estrella de la primera mitad. Al minuto 11 estrelló un potente disparo en el poste. Luego logró abrir el marcador en el minuto 28. Remató a gol dentro del área después de que los neozelandeses no lograran despejar un córner desde la zona izquierda.

Para la segunda mitad, Trossard no tardó mucho enmarcar su doblete. En una serie de rebotes, el delantero del Arsenal de Inglaterra aprovechó una contra remate para poner el 2-0. Al minuto 66, Kevin De Bruyne aumentó la victoria con un potente disparo raso.

En los últimos minutos, Elijah Just logró descontar gracias a un balón que le quedó a modo luego de un despeje de Courtois. La alegría les duró poco, porque en la siguiente jugada, el recién ingresado Romelu Lukaku puso el 4-1 con un certero cabezazo.

La frutilla del postre llegó con la anotación de Alexis Saelemaekers, con asistencia de Lukaku. Con esta victoria, Bélgica espera rival en los 16avos de final, para el próximo 1 de julio 2026, en Seattle. En cuanto a Nueva Zelanda, quedó eliminado al sumar solo un punto.