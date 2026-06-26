Flor Peña reclama una millonaria indemnización a Luzu TV

El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV sumó un nuevo capítulo. La actriz, representada por el abogado Fernando Burlando, inició un reclamo por daños y perjuicios contra el canal de streaming y exigiría una indemnización que rondaría los 200 millones de pesos.

La información fue revelada por el periodista Pablo Layús en el programa *Primicias Ya*, donde aseguró que en la presentación judicial también se incorporaron publicaciones y contenidos virales que circularon en redes sociales tras la polémica.

"Flor Peña, a través de su representación legal, que es Fernando Burlando, le está reclamando 200 millones de pesos a Luzu como resarcimiento", precisó la periodista Marina Calabró durante el ciclo.

El monto podría aumentar

Según explicó Layús, la cifra aún no sería definitiva y podría incrementarse a medida que avance el análisis de los perjuicios económicos sufridos por la actriz.

"Los contadores están analizando las cifras definitivas. Puede incrementarse porque todavía hay algunos elementos para analizar", señaló el periodista.

Entre los aspectos que se evalúan figuran los ingresos vinculados a la actividad publicitaria, posibles contratos comerciales frustrados y otros trabajos que, según la postura de la actriz, podrían haberse visto afectados por la repercusión del conflicto.

Marina Calabró explicó que, desde el punto de vista jurídico, el reclamo podría incluir conceptos como daño emergente, lucro cesante y la eventual pérdida de patrocinadores o campañas publicitarias, elementos que deberán ser cuantificados en caso de avanzar el proceso.

De acuerdo con la información difundida, si las partes no alcanzan un acuerdo extrajudicial, el conflicto podría dirimirse en los tribunales.