Blender: denunciaron despidos masivos y frenaron un programa en vivo

Un fuerte conflicto laboral sacudió este jueves al canal de streaming Blender, donde la programación fue interrumpida en plena transmisión luego de que conductores y trabajadores denunciaran el despido de alrededor de 20 empleados.

La situación quedó expuesta durante el programa *Último Aviso*, cuando la periodista Fiorella Sargenti decidió detener el ciclo para comunicar al aire lo que estaba ocurriendo dentro de la empresa.

"Están echando a muchos de nuestros compañeros por hacer un reclamo vinculado con nuestros salarios y los aumentos", expresó la conductora, visiblemente conmovida, antes de anunciar que el equipo no continuaría con la emisión en solidaridad con los trabajadores desvinculados.

Minutos después, la transmisión fue interrumpida y la pantalla del canal quedó en negro.

El reclamo de los trabajadores

Según trascendió, el conflicto se originó tras la presentación de una nota firmada por empleados de distintas áreas, en la que reclamaban el cumplimiento de acuerdos salariales, el pago de feriados y la actualización de ingresos pactada previamente con la empresa.

De acuerdo con la información difundida por el sitio *Perfil*, luego de ese planteo la empresa habría decidido despedir a unos 20 trabajadores, lo que derivó en la medida de protesta de periodistas, productores, técnicos y conductores.

Hasta el momento, Blender no había emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido.

El conflicto generó una rápida reacción entre periodistas y figuras vinculadas al canal.

Uno de ellos fue Marcos Aramburu, quien manifestó públicamente su respaldo a los trabajadores despedidos y cuestionó el accionar de la conducción de la empresa a través de sus redes sociales.

Mientras tanto, los empleados mantienen como principal reclamo la reincorporación de los despedidos y el cumplimiento de los acuerdos laborales que motivaron el conflicto.

Quién está detrás de Blender

Blender pertenece al empresario Augusto Marini, titular de Cale Group, quien en los últimos meses amplió su presencia en el sector de medios con distintos proyectos vinculados al streaming y la comunicación.

El conflicto laboral mantiene en suspenso la continuidad habitual de la programación y abrió un fuerte debate sobre las condiciones laborales dentro de uno de los canales de streaming con mayor crecimiento en el país.