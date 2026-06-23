Aseguran que Florencia Peña demandará a Luzu TV por su desvinculación

La polémica salida de Florencia Peña de Luzu TV podría derivar en una batalla judicial. Según reveló Ángel de Brito, la actriz estaría decidida a iniciar acciones legales contra la plataforma de streaming luego de su desvinculación tras el episodio vinculado a la falsa información sobre la salud de Jorge Messi.

Peña había asegurado públicamente que su alejamiento del programa se produjo de común acuerdo. Sin embargo, en las últimas horas trascendió una versión diferente que anticipa un fuerte reclamo económico por el contrato que la unía al canal.

La información fue dada a conocer por Ángel de Brito durante una emisión de *El Ejército de LAM*, donde sostuvo que la conductora ya habría definido avanzar por la vía legal.

“Flor Peña está decidida a iniciar acciones legales”, afirmó el periodista al referirse al conflicto que mantiene con la señal fundada por Nicolás Occhiato.

Según explicó, el principal planteo de la actriz apunta al cumplimiento total del contrato que tenía firmado hasta fin de año. “Lo que plantearon desde el lado de Flor es que le paguen todo el contrato. Echame, pero pagame hasta diciembre”, señaló De Brito.

Además, aseguró que el entorno de Peña buscaría una resolución rápida mediante un acuerdo económico, aunque advirtió que ya existe una estrategia legal preparada si no hay una respuesta favorable por parte de la empresa.

“Si no le pagan el contrato a la brevedad, van a arrancar con cartas documento”, agregó.

El conflicto se originó luego de que Florencia Peña difundiera al aire una información errónea sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, hecho que generó una fuerte repercusión mediática y derivó en su salida de la programación.

Mientras tanto, continúa el debate sobre si existieron motivos suficientes para justificar la desvinculación y cuáles son las obligaciones contractuales que podrían surgir a partir de esa decisión.

Por ahora, ninguna de las partes confirmó oficialmente una demanda, aunque las declaraciones de De Brito alimentan la posibilidad de que el conflicto termine resolviéndose en la Justicia.