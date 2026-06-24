Un participante de Gran Hermano Generación Dorada quedó en el centro de una fuerte controversia luego de realizar un comentario despectivo sobre Lionel Messi durante el partido que la Selección Argentina disputó ante Austria por el Mundial 2026.

Polémica en Gran Hermano: un participante insultó a Messi y estallaron las redes

Se trata de Nigro, uno de los concursantes del reality de Telefe, cuya reacción quedó registrada por las cámaras mientras seguía el encuentro junto al resto de los participantes dentro de la casa.

Según se pudo escuchar en la transmisión, el jugador lanzó una frase crítica contra el capitán argentino luego de un penal fallado en el primer tiempo. El comentario no generó reacciones entre sus compañeros en ese momento, pero sí provocó una inmediata repercusión en redes sociales cuando el video comenzó a circular entre los seguidores del programa.

La situación cobró aún más relevancia porque ocurrió en una jornada especial para Messi, quien más tarde convirtió dos goles y alcanzó un nuevo récord histórico en los Mundiales.

En cuestión de minutos, cientos de usuarios expresaron su rechazo al comentario y cuestionaron duramente al participante. Las publicaciones vinculadas al episodio se multiplicaron en X, Instagram y TikTok, donde numerosos fanáticos pidieron incluso que sea eliminado del reality.

La polémica también generó reacciones entre ex participantes y figuras vinculadas al programa. Entre ellas, Eugenia Ruiz y Juliana Díaz, quienes manifestaron públicamente su descontento con las declaraciones de Nigro.

Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones y comentarios, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de las últimas horas dentro y fuera de la casa más famosa del país.