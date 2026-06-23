La víctima fue reducida por delincuentes que ingresaron a su casa de Los Pensamientos al 1200. La Policía y la Brigada de Investigaciones trabajan para identificar a los autores del hecho.

Asaltaron a una mujer de 80 años dentro de su vivienda en San Martín

Un nuevo episodio de inseguridad tuvo como víctima a una vecina de 80 años del barrio San Martín. El hecho ocurrió el domingo en una vivienda ubicada sobre la calle Los Pensamientos al 1200, donde delincuentes ingresaron y la redujeron para apoderarse de sus pertenencias.

De acuerdo con la información disponible, la mujer se encontraba sola al momento del asalto. Los autores aprovecharon esa circunstancia para concretar el robo y luego escapar del lugar.

Los investigadores analizan la posibilidad de que los movimientos de los sospechosos hayan quedado registrados por cámaras de seguridad instaladas en el sector, lo que podría aportar elementos para avanzar en la identificación de los responsables.

Tras la denuncia, intervino personal de la Seccional Séptima y de la Brigada de Investigaciones, que lleva adelante las diligencias para esclarecer el robo agravado.

El caso generó preocupación entre los vecinos del barrio, quienes observan con inquietud los hechos delictivos que afectan a adultos mayores en la ciudad.