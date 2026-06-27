Comodoro vuelve a ser sede del Argentino de Selecciones Adultas

Desde este lunes 29 de junio y hasta el 4 de julio, la ciudad recibirá a las mejores selecciones del país en las ramas femenina y masculina. El certamen, organizado por la Federación Chubutense de Balonmano, tendrá acción en los gimnasios municipales 2 y 4 y marcará el regreso del torneo nacional a la capital del petróleo después de trece años.

Comodoro Rivadavia volverá a convertirse en el epicentro del handball argentino con la disputa del Torneo Argentino de Selecciones Adultas, que comenzará este lunes 29 de junio y se extenderá hasta el sábado 4 de julio. El certamen es organizado por la Federación Chubutense de Balonmano, cuenta con el acompañamiento de Comodoro Deportes y la fiscalización de la Confederación Argentina de Handball.

Durante seis jornadas, las mejores selecciones del país competirán en simultáneo en los gimnasios municipales 2 y 4, con partidos desde las 14:10 y cuatro encuentros por cancha en cada jornada. El último compromiso del día está previsto para las 19:00, mientras que el viernes el cronograma se adelantará debido a la participación de la selección argentina de fútbol en el Mundial. Ese día, la actividad comenzará a las 11:15 y finalizará a las 16:15.

En la rama femenina, la Zona A estará integrada por FeMeBal, FeChuBa, Atlántica y ACoBal, mientras que la Zona B contará con Córdoba, Neuquén, Tierra del Fuego y Río Negro.

En tanto, en la competencia masculina, la Zona A tendrá a FeMeBal, Atlántica, Neuquén y FeChuBa B, mientras que la otra zona estará conformada por FeChuBa, Córdoba, ASBal Nor y ACoBal.

Las etapas clasificatorias y los cuartos de final se disputarán hasta el jueves, mientras que el sábado será el turno de las definiciones. La final femenina se jugará desde las 12:15 y la masculina a las 14:00, ambas en el gimnasio municipal 4, donde posteriormente se realizará la ceremonia de premiación.

UN REGRESO CON HISTORIA

El Torneo Argentino de Selecciones Adultas vuelve a Comodoro Rivadavia luego de trece años. La última vez que la ciudad fue anfitriona fue en 2013, edición que quedó marcada para el handball chubutense por un hecho histórico: la selección masculina consiguió por primera vez subir al podio nacional al quedarse con el tercer puesto, tras derrotar a Río Negro en el encuentro por la medalla de bronce.

En esta nueva edición, el combinado provincial buscará volver a ser protagonista ante su público. Los “Vikingos” llegan además con un antecedente inmediato de gran nivel, ya que fueron subcampeones en el Torneo Argentino disputado en San Juan en 2025, donde cayeron en la final frente a Femebal.

LOS ÚLTIMOS CAMPEONES

En la rama masculina y femenina, el vigente campeón es FeMeBal, que conquistó el título en la edición 2025 disputada en San Juan, consolidando su dominio en el handball nacional.

Con la presencia de los mejores seleccionados del país y la expectativa de una gran convocatoria, Comodoro Rivadavia volverá a ser escenario de uno de los torneos más importantes del calendario argentino de handball.