La renuncia de Adorni reaviva la puja por su lugar en YPF

Javier Milei debe definir si lo mantiene en el directorio de la petrolera estatal, con honorarios mensuales por 80 millones de pesos.

La renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete no solo obligó al Gobierno a reconfigurar el mapa de poder en la Casa Rosada. También abrió una discusión sobre el futuro de uno de los cargos más codiciados de la administración: la representación del Estado en el directorio de YPF.

En ese cargo en la petrolera estatal el exfuncionario percibiría $80 millones.

Al asumir como jefe de Gabinete, Adorni fue designado como director titular Clase A de la empresa, el lugar que concentra la denominada "acción de oro", con la que el Estado mantiene facultades especiales dentro de la compañía. Ahora, tras su salida del Ejecutivo, el presidente Javier Milei deberá resolver si mantiene al exfuncionario dentro del directorio o si nombra a un reemplazo.

La decisión no es menor. Además del peso político del cargo, los honorarios aprobados para el directorio de YPF ubican la remuneración mensual en torno a los $80 millones por integrante, aunque el monto efectivo depende de la distribución interna y de la decisión de cada director de percibir o no esos honorarios.

El exjefe de Gabinete asumió en enero pasado miembro directivo de YPF en representación del Estado. El funcionario ingreso a la junta como Director Titular clase A, con Acción de Oro, lugar que ocupaba hasta entonces Guillermo Francos, quien se quedó con silla del saliente José Rolandi.