Trasladaba pasajeros, chocó y no tenía seguro

Se trata de la conductora de un vehículo de servicio de aplicación, involucrada en un choque en la avenida Balbín. El conductor del otro auto carecía de licencia habilitante.

Pasadas las 17:10 de este sábado, se produjo un choque en la esquina de Ricardo Balbín y calle 554, en la zona sur de Comodoro Rivadavia. El siniestro vial involucró a dos automóviles.

La pasajera de uno de los vehículos sufrió lesiones de carácter leve y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Según informó la policía, el choque involucró a un Volkswagen Gol Trend que circulaba por avenida Ricardo Balbín y un Renault Clio que transitaba por calle 554.

Personal policial constató que el Renault Clio prestaba servicio de transporte de pasajeros a través de una plataforma. La pasajera manifestó sentir dolores en una de sus rodillas producto del impacto y fue asistida por personal médico en el lugar. Luego de ser examinada, se determinó que presentaba politraumatismos leves y que no requería derivación a un centro asistencial.

Durante las actuaciones, los inspectores labraron infracciones a ambos conductores. En el caso del automovilista del Volkswagen, se comprobó que circulaba sin licencia nacional de conducir, mientras que la conductora del Renault no contaba con la póliza de seguro obligatorio vigente.

Asimismo, personal de Tránsito Municipal realizó los test de alcoholemia a ambos conductores, cuyos resultados fueron negativos (0,0 g/l).