Conducía ebrio, discutió con su pareja y chocó contra una camioneta estacionada

El siniestro ocurrió en el barrio San Cayetano. El conductor arrojó 1,12 g/L de alcohol en sangre y su vehículo fue secuestrado.

Un conductor que circulaba con 1,12 gramos de alcohol por litro de sangre protagonizó un accidente de tránsito durante la noche del domingo en el barrio San Cayetano. Como consecuencia del hecho, un menor de cuatro años que viajaba en el vehículo fue trasladado de manera preventiva al Hospital Regional, aunque no presentaba lesiones.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23 horas en la intersección de la avenida Polonia y la calle O'Donnell, donde efectivos de la Comisaría Seccional Sexta acudieron tras ser alertados sobre una colisión vehicular.

Según el informe policial, el conductor de un Chevrolet Prisma perdió el control del rodado luego de mantener una discusión con su pareja mientras circulaban por el sector. El automóvil terminó impactando contra una camioneta Chevrolet S10 que se encontraba estacionada en la vía pública.

En el asiento trasero viajaba un niño de cuatro años. Personal médico constató que no sufrió heridas, aunque fue derivado al Hospital Regional por precaución y a pedido de su madre, debido al estado de shock que presentaba tras el choque.

Posteriormente, agentes de Tránsito Municipal realizaron el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado positivo de 1,12 g/L de alcohol en sangre. Ante la infracción, las autoridades procedieron al secuestro del vehículo y su traslado al corralón municipal.

La mujer que acompañaba al conductor decidió no radicar denuncia ni iniciar acciones penales. Horas más tarde, se confirmó que tanto ella como el menor fueron dados de alta y se retiraron del centro asistencial sin lesiones.