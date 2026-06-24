Camión despista en la Ruta 26 tras intentar esquivar un bache

El nuevo incidente por el estado de las rutas en Chubut ocurrió durante la madrugada de este miércoles a la altura del kilómetro 154.

Un camión de carga perteneciente a una empresa de transporte internacional de Chile protagonizó un despiste durante la madrugada de este miércoles sobre la Ruta Nacional N° 26, a la altura del kilómetro 154, en cercanías de Sarmiento. El conductor resultó ileso y el tránsito en el sector continuó desarrollándose con normalidad.

El hecho se registró alrededor de la 1:05, cuando personal de la Comisaría de Distrito Sarmiento fue alertado sobre un incidente vial en ese tramo de la ruta. Una comisión policial se dirigió al lugar y constató que un camión había quedado detenido sobre la banquina luego de perder el control de la unidad.

Al ser entrevistado por los efectivos, el conductor fue identificado como Saúl Isaac Asencio Rojel, de 29 años y oriundo de Puerto Montt, Chile. Según manifestó, circulaba normalmente cuando advirtió un profundo bache sobre la calzada. Al intentar esquivarlo mediante una maniobra brusca, perdió la estabilidad del vehículo y terminó despistando hacia uno de los márgenes de la ruta.

El transporte involucrado pertenece a la empresa internacional JUZAL y, pese al incidente, no se registraron personas lesionadas ni daños a terceros.

Desde la Policía se informó que tanto el camión como el acoplado quedaron ubicados fuera de la cinta asfáltica, sin obstaculizar la circulación vehicular en ninguno de los sentidos de la Ruta Nacional N° 26.

Debido a las condiciones del terreno y al horario en que ocurrió el hecho, el vehículo permaneció temporalmente en el lugar. Durante la mañana se preveía coordinar tareas de asistencia junto a personal de la empresa para concretar su remoción y reincorporarlo a la calzada.

Las actuaciones preventivas quedaron a cargo del personal policial de la Comisaría de Distrito Sarmiento.