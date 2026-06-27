Yimvert Berrotarán, la joven promesa de Venezuela que murió en los terremotos

El periodista Jair Pineda fue quien confirmó que el futbolista de 18 años fue encontrado sin vida tras los sismos que sacudieron a ese país.

Tras los devastadores terremotos de este miércoles, la emergencia humanitaria en Venezuela continúa preocupando al mundo entero. Los sismos de 7,2 y 7,5 grados causaron graves fallas eléctricas y la destrucción de infraestructura, elevando la cifra oficial a 920 fallecidos y más de 3.360 heridos, mientras miles siguen atrapados.

En este doloroso contexto, se conoció una pérdida que enluta al deporte nacional: la muerte de Yimvert Berroterán, una de las figuras con mayor proyección en el fútbol local.

El periodista Jair Pineda fue el encargado de informar el deceso del volante de la Selección Sub-20, quien perdió la vida bajo los restos de una edificación colapsada a raíz de los temblores del pasado miércoles 24 de junio. "Podemos ratificar que, tras un día de incansables labores de salvamento en la estructura colapsada, el juvenil Yimvert Berroterán falleció. Trágicamente, los rescatistas hallaron su cuerpo sin signos vitales", detalló Pineda.

El deportista se encontraba desaparecido desde el momento del desastre en el sector de Los Corales, uno de los epicentros de la destrucción.

A sus cortos 18 años, el volante consolidaba un ascenso sostenido que lo posicionaba como uno de los talentos con mayor proyección en el balompié venezolano. Su notable rendimiento en las inferiores de La Vinotinto lo llevó a convertirse en una pieza recurrente dentro de las convocatorias juveniles planificadas por los seleccionadores nacionales.

Su etapa en el combinado Sub-17 dejó en evidencia su gran despliegue táctico, una depurada técnica y una interesante pegada de cara al arco. Con esa camiseta disputó un total de 17 partidos y festejó tres anotaciones, números que lo ratificaron como una apuesta seria a largo plazo para el país. Ese buen desempeño le abrió las puertas de inmediato para integrarse a la estructura de la Sub-20.

En el plano local, defendía los colores del UCV FC, escuadra con la que ya sumaba minutos en la primera división. En lo que iba de la campaña del torneo profesional, el juvenil había visto acción en tres compromisos oficiales, sumando un rodaje clave en la categoría de oro. Su constante evolución generaba un fuerte entusiasmo tanto en la directiva universitaria como en el entorno del seleccionado nacional. Lamentablemente, este viernes se conoció que fue hallado sin vida.