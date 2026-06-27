Adorni se fue victimizándose

En su carta de renuncia alega inocencia. "Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas", afirmó.

Manuel Adorni confirmó su renuncia como jefe de Gabinete de la Nación. El también exvocero presidencial publicó una carta en sus redes sociales dirigida a Javier Milei y Karina Milei en donde desmintió las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y ratificó su inocencia: "Hoy me voy a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país".

Adorni había asumido en su cargo el 10 de diciembre del 2025, tres meses antes del viaje a Nueva York a donde incluyó a su esposa en la comitiva oficial y que terminó con una oleada de acusaciones y revelaciones judiciales que decantaron en su renuncia. Sobre ello, consideró que se trataron de "operaciones mediáticas que han ido al extremo, no solo contra mí, sino contra mi mujer, mis pequeños hijos, mis amigos, mi familia y hasta mis vecinos y allegados":

"Las mentiras que se han dicho fueron de los más variadas", planteó el exfuncionario, que enumeró presuntas falacias: "Viajes que nunca existieron, gastos astronómicos y suntuosos, contratos inexistentes y falsos de mi mujer con el Estado o con empresas públicas, [...], la existencia de un supuesto pendrive 'lleno de dólares".

En su carta, Adorni criticó que lo "han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas" y explicó que su decisión está sujeta a "el resguardo de mis afectos como prioridad". "El ensañamiento tiene un límite y yo he descubierto el mío", agregó.