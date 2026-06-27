Salió su mamá a defenderlo, pero igual le llevaron la moto

El episodio ocurrió tras una persecución a un menor que escapó de un control policial en el Abásolo.

Un menor de edad que circulaba en motocicleta sin casco protagonizó una persecución este viernes por la tarde en el barrio Máximo Abásolo, luego de evadir un control policial. El procedimiento culminó con el secuestro del rodado por falta de documentación.

El hecho ocurrió minutos antes de las 18, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Sexta realizaban un operativo de control e intentaron identificar al conductor de una motocicleta que transitaba sin el casco reglamentario. Sin embargo, el joven desobedeció la orden de detenerse y escapó del lugar.

Los uniformados siguieron al motociclista hasta un domicilio ubicado sobre la calle Luis Sandrini al 4800. Al arribar, una mujer manifestó ser la madre del menor, aunque se negó a proporcionar los datos filiatorios de su hijo.

Además, la mujer informó que no contaba con la documentación correspondiente de la motocicleta. Ante esta situación, el personal policial procedió al secuestro preventivo del vehículo, labró el acta de infracción correspondiente y lo puso a disposición del Tribunal de Faltas Nº 3.

Por otra parte, se dio intervención a la División Sustracción de Automotores, que realizaría la verificación del rodado para determinar su situación registral.