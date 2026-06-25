Secuestran un auto gemelo en Km 8

Durante la madrugada del miércoles, personal policial de Sustracción Automotores de Comodoro Rivadavia detectó en Km 8, entre calles Base Paraíso e Irísar, un Peugeot 208 blanco estacionado.
Al verificar, el número de chasis grabado no coincidía con el código VIS de los cristales. Por adulteraciones en motor, chasis y sistemas de seguridad, se confirmó la modalidad "vehículo gemelo".
El automóvil fue trasladado a Planta Verificadora y quedó secuestrado por infracción al Art. 289 Inc. 3ro del Código Penal. Intervino la Fiscalía de turno.