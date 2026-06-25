Secuestran un auto gemelo en Km 8

El número de chasis del Peugeot 208 no coincidía con la numeración de los cristales.

Durante la madrugada del miércoles, personal policial de Sustracción Automotores de Comodoro Rivadavia detectó en Km 8, entre calles Base Paraíso e Irísar, un Peugeot 208 blanco estacionado.

Al verificar, el número de chasis grabado no coincidía con el código VIS de los cristales. Por adulteraciones en motor, chasis y sistemas de seguridad, se confirmó la modalidad "vehículo gemelo".

El automóvil fue trasladado a Planta Verificadora y quedó secuestrado por infracción al Art. 289 Inc. 3ro del Código Penal. Intervino la Fiscalía de turno.