El Patagonico
El Patagónico
  1.  |  Policiales
  2.  |  CONTROLES
 - 
  • Facebook
  • Twitter
  • WattsApp
  • Telegram

Detienen a un hombre  con pedido de captura

Circulaba como acompañante en un vehículo que fue controlado por efectivos policiales en Alem y Alvear.

Personal policial del GRIM e Infantería realizaron, este viernes por la tarde, un control de vehículos e Identificación de personas en Alem y Alvear, en el denominado camino a la Caballeriza.

En esa circunstancia, controlaron un Volkswagen Gol.

Al momento de identificar a los ocupantes, constataron que el acompañante registraba un pedido de captura vigente, dispuesto por el juez penal de Comodoro Rivadavia, Martín Cosmaro.

De ese modo, el detenido -de 22 años- quedó alojado en la Comisaría Segunda, a la espera de la audiencia de control judicial.

Fuente:

Notas Relacionadas

Las Más Leídas del Patagónico