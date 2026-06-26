Detienen a un hombre  con pedido de captura

Personal policial del GRIM e Infantería realizaron, este viernes por la tarde, un control de vehículos e Identificación de personas en Alem y Alvear, en el denominado camino a la Caballeriza.
En esa circunstancia, controlaron un Volkswagen Gol.
Al momento de identificar a los ocupantes, constataron que el acompañante registraba un pedido de captura vigente, dispuesto por el juez penal de Comodoro Rivadavia, Martín Cosmaro.
De ese modo, el detenido -de 22 años- quedó alojado en la Comisaría Segunda, a la espera de la audiencia de control judicial.