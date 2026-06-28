Franco Morillo festejó por tercera vez en el TC2000

El piloto juninense, con Chevrolet Tracker, se quedó con la quinta fecha del campeonato que se corrió en el autódromo San Nicolás Ciudad Circuito “Juan María Traverso”.

Este domingo y con un buen marco de público, se disputó la final de la 5ª fecha del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en el autódromo San Nicolás Ciudad Circuito “Juan María Traverso”, con Franco Morillo que dominó la carrera de principio a fin con la Chevrolet Tracker #64 del YPF Elaion Auro Proracing. El piloto de Junín tuvo una buena largada y aprovechó el buen medio mecánico que le entregó el equipo con base en Lincoln para alcanzar con autoridad y un manejo prolijo, su segundo triunfo en 2026 y el tercero en la categoría. Franco es el primer piloto en repetir victoria en el año: ganó en Concordia (Fecha 3) y en San Nicolás (Fecha 5).

La carrera, se puso en marcha con piso seco y con todos los autos con neumáticos lisos ya que la pista se fue secando luego de la lluvia que cayó durante la mañana, y fue Morillo el que movió muy bien de parado y se quedó con la punta de la competencia seguido por Marcelo Ciarrocchi, Lucas Carabajal y Matías Rossi.

En la segunda vuelta, Carabajal con una buena maniobra por adentro en la curva 5 logró pasarlo a Ciarrocchi que venía con poca visibilidad al tener barro en el parabrisas. El nuevo segundo era el chaqueño mientras que “El Chelo” caía al tercer puesto. Hasta que, en el tercer giro, el representante de Almafuerte con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing se despistó en la última curva previa a la recta principal decretando su abandono de la carrera. Esto hizo que se neutralice la final con Morillo primero, Carabajal segundo, Rossi tercero, Vivian cuarto y Stang quinto.

En el relanzamiento, una vez más Morillo movió muy bien para asegurar la primera posición con un Lucas Carabajal que lo seguía de cerca tratando de meterle presión al juninense que cada vez que lo veía más grande en el retrovisor se defendía de los embates del VW Nivus. A todo esto, en la mitad de pelotón se daba una intensa lucha por avanzar posiciones entre Valentin Yankelevich, Lucas Vicino, Gabriel Ponce de León y Nicolás Traut.

Llegó la bandera a cuadros y fue victoria Franco Morillo completando las 24 vueltas con un tiempo de 37m56s188/1000 a una velocidad promedio de 160,020 km/h. Segundo terminó Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 del Halcón Motorsport a 494/1000. Para el chaqueño fue su primer podio en su segunda carrera en la categoría. Tercero quedó el líder del torneo y Séxtuple Campeón Argentino de TC2000 Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a 7.674/1000

Cuarto fue Valentín Yankelevich de gran trabajo con el Toyota Corolla Cross GR-S #5 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA quedando por delante del “poleman” Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing. El piloto capitalino buscó avanzar metiéndole presión a Rossi por un lugar en el podio, pero fue recargado por no respetar posicionamiento de largada cayendo al quinto lugar.

Gabriel Ponce de León (Toyota Corolla #32 – Corsi Sport), Nicolás Traut (Chevrolet Cruze #7 – Proracing), Benjamín Squaglia (Fiat Cronos #86 – ATR Racing), Facundo Aldrighetti (Honda ZR-V #83 – Honda YPF Racing) y Lucas Vicino (Honda ZR-V #30 – Honda YPF Racing) cerraron los diez mejores.

Franco Morillo, ganador de la 5º fecha del 47º Campeonato TC2000 YPF Energía Argentina: “Contento por lo logrado con el YPF Elaion Auro Proracing. Me entregaron un gran auto para la final del domingo. Logré aprovechar que largamos adelante para tomar el liderazgo de la carrera. En un momento tuve presión por parte de Lucas Carabajal, que me buscaba por dentro en cada curva. Pero el ritmo de la Tracker hizo que pudiera defenderme y así quedarme con la victoria".

Con 5 fechas cumplidas, el 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina tiene como líder a Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 101 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 78, tercero Franco Morillo (YPF Elaion Auro Proracing) con 63, cuarto Franco Vivian (YPF ELAION AURO Proracing) con 61 y quinto Franco Riva (Proracing) con 51.

El mejor de la Copa Rookie fue Lucas Carabajal con el VW Nivus #81 mientras que Tomás Fernández (Corsi Sport) y Valentín Yankelevich (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) comparten la cima del torneo con 21, seguidos por Benjamín Squaglia (ATR Racing) con 17, Lucas Vicino (Honda YPF Racing) con 14, Nicolás Palau (Halcón Motorsport) y Lucas Carabajal (Halcón Motorsport) con 13.